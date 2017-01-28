胡志強賀春節：明年升格當阿公

胡志強(中)向國人拜年，並預告自己家有喜事，明年媳婦翁湘婷(右1)將生子。(圖/胡志強臉書)

旺旺集團副董事長、前台中市長胡志強昨(27日)晚發布拜年影音片段，表示明年將有新身份，準備當阿公了！

胡志強一連兩天在臉書(facebook)上發文，首先是26日向大家拜早年，並預告將有事情要跟大家講。他說：「小年夜先跟大家拜個早年！新年快樂！你們有沒有發現亮點？明天晚上的影片中我再跟你們說～」

到了除夕夜當晚，胡志強終於公開一段影片。他說：「今天的天氣特別好！我們用最好的心情，全家一起祝福所有的好朋友，希望：金雞報喜，一切順利，然後平安喜樂。我也希望，如果你仔細看這張照片，明年我們站在一起就不是五個人了。新快樂！」

影片特效中，胡家媳婦翁湘婷的肚子上被加上了一個娃娃圖，原來胡志強說的「亮點」就是這個，他準備要當阿公了！

(中時電子報)