胡志強賀春節：明年升格當阿公
旺旺集團副董事長、前台中市長胡志強昨(27日)晚發布拜年影音片段，表示明年將有新身份，準備當阿公了！
胡志強一連兩天在臉書(facebook)上發文，首先是26日向大家拜早年，並預告將有事情要跟大家講。他說：「小年夜先跟大家拜個早年！新年快樂！你們有沒有發現亮點？明天晚上的影片中我再跟你們說～」
到了除夕夜當晚，胡志強終於公開一段影片。他說：「今天的天氣特別好！我們用最好的心情，全家一起祝福所有的好朋友，希望：金雞報喜，一切順利，然後平安喜樂。我也希望，如果你仔細看這張照片，明年我們站在一起就不是五個人了。新快樂！」
影片特效中，胡家媳婦翁湘婷的肚子上被加上了一個娃娃圖，原來胡志強說的「亮點」就是這個，他準備要當阿公了！
(中時電子報)
文章來源：胡志強臉書
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