出國玩！去機場千萬別穿這4種打扮
很多人趁著春節過年假期出國旅遊，不過由於近年來國際恐攻頻傳，民眾搭機出國的登機安檢措施也跟著提升，旅客出發前除了要檢查託運及隨身行李中是否有違禁品外，進入管制區後務必配合安檢，主動脫下帽子、外套及皮帶等，才能快速通關。而美國運輸安全局（TSA）資深專業人士也建議，機場過安檢這4 類衣飾不宜穿戴，以免拖慢了整個檢查隊伍的速度。
1.長裙、連衣裙
這種長裙對安檢人員來說十分可疑，說不定裙內藏了什麼祕密，因此過安檢時，一定會花很長的時間徹底檢查，若你不喜歡被掃描棒上下前後左右揮拍的話，就別自找麻煩穿這種裙子。
2.金屬髮夾、珠寶、腰帶…
身上配戴一些金屬製品的裝飾，如髮夾、腰帶、硬幣、鑰匙、珠寶、項鍊和手錶、鋼筆、手機、打火機、鈕扣等，有可能會觸發金屬探測器嗶嗶聲，加長你的檢查時間，讓通關「卡卡」。
3.多口袋褲子
這種褲子看似很酷，然每個口袋對安檢人員來說都暗藏風險，會被掃描棒不停地拍打檢查。還有口袋太多有可能打火機或小鑰匙就被遺忘在某個口袋裡。
4.難穿脫的鞋子
有些國家的機場規定過安檢時必須脫鞋進行檢查，高筒靴或繫帶登山鞋都不是最好的選擇，建議最好穿襪子及方便穿脫的休閒便鞋。
(中時電子報)
文章來源：VIdaOrange
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