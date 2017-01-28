吳德榮：初一初二白天炎熱 初三鋒面到

今天大年初一，氣象專家吳德榮說，今明兩天各地晴朗穩定，白天炎熱，高溫將升至26度至28度，但日夜溫差將達10度以上；年初三鋒通過，氣溫明顯下降。

在氣象應用推廣基金會官網的「洩天機教室」上，吳德榮說，天氣雖持續回暖，今晨台中、嘉義仍分別出現攝氏11.6、11.9度的最低氣溫，顯示「輻射冷卻」的威力。累積雨量圖顯示，昨夜北海岸、東北角迎風面水氣增、有一些降雨，影響了部份的大台北地區。

吳德榮引用歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬資料，大年初一、二各地晴朗穩定，東半部零星飄雨的機率低。白天各地高溫升至26度至28度。夜裡輻射冷卻強，日夜溫差將達10度以上。年初二、三西半部的清晨以及金、馬地區，應注意霧對交通可能帶來的影響。

他說，年初三（30日）鋒面通過，其結構雖然鬆散，但水氣不斷在迎風面堆積；中午起雲量增多，北部、東半部轉有雨，氣溫明顯下降；菲律賓附近有水氣北移，高、屏及中南部山區零星降雨的機率逐漸提高。

年初四（31日），大氣底層的東北季風，及中層的水氣同時影響，東半部雨較明顯，西半部亦有零星降雨的機率；天氣溼冷，北台灣沿海空曠地區清晨最低溫將降至13、14度左右。

年初五（2月1日）冷空氣稍減，北台灣偏涼，中南部天氣好轉，年初六（2日）又一小股冷空氣加入，北台灣氣溫略降、依然溼冷；這兩天盛行東北季風，東半部、北海岸及北部山區有局部短暫雨機率，降雨是否會影響北部平地？需再觀察。3日東北季風減弱，氣溫回升、天氣回暖，僅東半部有零星降雨的機率。1060128

(中央社)