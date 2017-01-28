總統新春發紅包 廟方拜詞講自自冉冉
今天大年初一，總統蔡英文首次初一發福袋，首站選在台北覺修宮，上百民眾熱情排隊支持。廟方準備的三拜三獻詞中，也有「自自冉冉，歡喜新春」。
蔡總統初一發福袋行程，首站選在台北覺修宮，參加還願上香祈福及揭匾儀式。蔡總統約8時40分抵達，她身穿暗紅色合身外套，民眾熱情大喊「總統好」，蔡總統也和民眾致意。
響應環保，蔡總統參拜時手持一炷香，廟方人員和其他貴賓則雙手合十，氣氛肅穆莊嚴。
廟方準備的三拜三獻詞，一拜風調雨順、國泰民安；二拜全民安康、經濟樂利；三拜「寶島台灣，自自冉冉，歡喜新春」。
廟方人員受訪表示，「自自冉冉，歡喜新春」，是取自總統府春聯，特地放入三拜三獻中，也是和其他廟宇做區隔。
蔡總統也為覺修宮揭匾，匾額上寫的是「德惠廣衍」。隨後發送總統府新年福袋，約有上百名民眾排隊領取，蔡總統一一發送，並向民眾祝賀新年恭喜。
結束行程前，蔡總統發送福袋給在場媒體。媒體詢問，台北市長柯文哲稍早也到覺修宮，兩人錯開、沒碰到面；蔡總統回應表示，找時間再約就好。
媒體又再追問，是否已經約好？蔡總統回說「不要亂猜」。媒體再問，過年有沒有拜年行程，蔡總統則說，就只有發紅包行程。
蔡總統回應媒體時臉上帶著笑容，且幾乎是有問必答，有媒體也好奇她身上的暗紅色外套是不是新外套？蔡總統說，這件外套已經10年，還反問媒體「看起來像嗎？」1060128
(中央社)
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