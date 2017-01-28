過年出去玩 毛小孩這樣安置最妥當

春節期間不少飼主計畫出遊，或返回老家，這時候對於寵物的安置，獸醫師提醒，讓毛小孩自行顧家的情況最好僅限於當日往返的行程；至於寄宿或暫託朋友，都以寵物熟悉為首要考量。

不少民眾已安排春節連續假期出遊，但也有不少飼主苦惱著寵物安置，品安動物醫院醫師陳厚安表示，基本上寵物安置，不外乎寄宿寵物旅館，或託給親朋好友照顧。

對於寵物寄宿，陳厚安表示，飼主選擇寵物旅館，基本上以毛小孩熟悉的環境為主，如寵物常去洗澡、美容或曾留宿過的地方，讓寵物不易因環境陌生而出現緊張的反應，若有個別獨立空間者最好，這樣寵物比較不會因為個體間距太小而造成緊迫。

另外，還要注意寵物旅館對環境上的要求，避免寄宿期間感染疾病，萬一被難纏的皮膚病纏上，飼主可就更累了。

陳厚安表示，有些毛小孩比較少出門，甚至沒有在外留宿的經驗，在託宿寵物旅館時，建議飼主可帶一些牠們的日常寢具或玩具，營造家的感覺外，也可準備平時家裡的飲食，都可幫助寵物及早適應環境降低不安。

同時，陳厚安提醒，飼主應每年定期帶寵物施打預防針，預防心絲蟲及體內外寄生蟲，不論是出遊或是寄宿等出入公共環境，都較能得到基本的保護。

另外，不少飼主選擇把寵物託給親朋好友照顧，陳厚安表示，託付的對象，應以對寵物的習性熟悉或自身有飼養寵物經驗者為首要考量，尤其年節家中零食多，以免因為不熟悉寵物的飼養管理，造成毛小孩誤食某些無法代謝的人類飲食，而引起中毒或是腸胃不適的問題。

若是當日往返的行程，有不少飼主選擇讓汪星人、喵星人自行看家，陳厚安強調，寵物待在家裡，比較不會有環境適應上的緊張問題出現，不過，即使讓寵物自行顧家，最好行程不要超過8小時，盡量與工作日的時間相當，且出門前記得提供充足的水源以及飼料。

陳厚安提醒，不少汪星人平日習慣到戶外上廁所，若長時間讓牠們自行待在家裡，可能因為憋尿或飲水不足而引起泌尿道發炎，建議經過訓練、有良好在家如廁習慣的汪星人或可使用尿片的小型狗，才比較適合自行顧家。1060128

(中央社)