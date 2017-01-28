除夕夜頻被追問婚事 KIMIKO媽「一句話」堵親戚嘴

KIMIKO已達適婚年齡，常被親戚追問感情狀況。(圖/本報系資料照)

舞蹈老師KIMIKO不僅有精湛舞技，而她惹火的誘人S型曲線身材，更被外界封為「舞蹈界性感女神」，不過仍然小姑獨處的她，過年返家仍不免被親戚追問工作以及感情狀況，不過未料媽媽霸氣回覆一句話，竟讓所有親戚都乖乖閉嘴。

KIMIKO臉書貼出媽媽和親戚間的對話，面對親戚頻頻追問近況，KIMIKO媽媽都僅以「看電視才知道」、「我最近沒看壹週刊不知道」，簡單打發掉親戚排山倒海來的提問，不過當問到KIMIKO何時結婚? 媽媽霸氣一句「她是回家過年，不是回來受訪唷」，立刻讓所有親戚閉上嘴巴，不敢再多問任何細節。

對此KIMIKO也想起媽媽曾說過的至理名言，那就是「人生是給小孩自己過的，而小孩是由家長負責管的，過度的關心當然就由家長直接出來擋」，這讓粉絲直呼太明理了，更開玩笑指名要KIMIKO媽媽伸出援手解救。

(中時電子報)