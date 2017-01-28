投資要小心 列舉2016科技騙局

號稱可以解決城市交通問題的巴鐵1號於秦皇島北戴區進行首次路面測試，但僅是曇花一現。（圖／美聯社）

科技日新月異的現在，許多以往看似不可能的技術，都已經逐漸被大量應用，開啟了很多商機。不過有光就有暗，許多科技產業其實並不成熟，或者根本不可行，卻在媒體包裝所形塑的光環下，吸引到許多投資者的資金，造成許多人的虧損累累。在選擇新科技產業時，必須小心那些「過於美好」的文宣，極可能是一本正經胡說八道。

1.一閃即逝的「巴鐵一號」：

2016年8月，中國大陸河北秦皇島測試一種新式大眾交通公司，被稱為「巴鐵一號」，意思是巴士與鐵路的混合體，將巴士給高架化，騎在道路的兩側，中間的空間可以讓其他汽車通行，因此不會佔據道路。這個設計概念入選2010年《時代雜誌》所評年度50大最佳發明之一，稱為「人類最具創新精神的公共運輸解決方案」。

不過在完成試車之後，「巴鐵一號」的話題就迅速退燒，並且開始有負面新聞傳出，包括車身重心過高，預留空間太低，集電設備如何安排，與遇到事故的安全性等技巧問題都不好解決。媒體發現，現在的巴鐵一號在北京的辦公室已人去樓空，秦皇島的試驗車再也無人聞問，放在廠房裡風吹日曬，積滿灰塵。

後來大陸官媒環球網更直接批評這是詐騙，不斷的以高利息在吸收資金，但是相應的技術卻並未成熟，警告大眾不要再投入資金。

巴鐵1號對於發明人宋有洲與投資人而言都是悲劇，宋有洲是個僅有小學畢業的自學發明家，因此他的發明想法有超脫常識框架的情況，這種素質使他的想法更無拘無束，也因此得到了很多的讚賞；但是這些讚賞卻使他進一步忽略實際施作會遇到的工程問題，結果大眾與媒體卻沒有判斷的能力，一直到資金拿到，全車完成後，大家才發現各種工程問題確實難以克服，結果原有的讚賞，立刻無情的轉變成惡評。其實平心而論，發明者、吹捧者、投資者都有責任。

億航184就是大型化的四軸無人機，但是安全性沒有考量到。(圖/美聯社)

2.沒人敢搭乘的個人直升機-億航184

在四軸航空馬達普及之後，能夠穩定飛行的無人機就愈來愈普及，因此中國大陸製造無人機的億航公司（Ehang）就提出單人直升機-億航184（Ehang 184），希望能夠成為明日的航空載具。

億航184就是將四軸無人機給大型化，大到可以承載100公斤的性能，至少可以乘坐1人。在許多的科技展與航空展，億航184概念機都極能吸引大眾目光，但卻只有概念影片，沒有任何實際飛行的畫面。雖然億航公司宣稱億航184已進行過飛行，但是總是無法提出相應有效的證據，因此外界認為，即使億航184有飛過，但是性能恐怕拙劣得搬不上枱面。

億航公司目前仍然努力說明億航184的未來，並澄清該公司的財務並無問題，不過航空飛行評論者認為，億航184的飛行風險實在太大，100公斤、1小時的飛行性能，做為無人貨運載具可能還勉強合格；但是當成載人運輸機，安全性就難以保證，而且4軸飛行器的馬達一但有1處故障，飛機就會直直的墜落下來，沒有什麼迫降的機會。

億航184在技術上可能問題不大，但是載人機與無人機仍有著對性能與安全性的巨大差別。

伊隆馬斯克親自介紹太陽能屋瓦，不過一般評估這計畫不切實際。(圖/SolarCity)

3.伊隆馬斯克的太陽能屋瓦

溫室效應、全球暖化、氣候異常，尋找節能減碳的新能源，成了科技業的顯學，其中又以太陽能發電最為人見人愛，許多科技公司都提出各種與太陽能有關的創意，有「新一代科技教父」伊隆.馬斯克(Elon Musk)出面推銷，更是效果拔群。但是，他的太陽能屋瓦計畫，卻只是個投資騙局。

伊隆.馬斯克最有名的產業是特斯拉電動車(Tesla Motors)，毫無疑問是個成功的產業，也象徵他對於電能技術的熱愛，因此他在2015年提出「家戶能源－太陽能屋瓦」的想法時，顯得過於一廂情願，他急於和太陽能電池生產大廠「太陽光城」（SolarCity），提出了許多不合理的口號。但是他的名聲太響，只要一出面即是最好的宣傳招牌，因此誤判情勢。

投資網站 Seeking Alpha認為，雖然馬斯克信誓旦旦的說太陽能屋瓦2017年可以出貨，可是在他的宣傳片中卻沒有提出報價與規格，而且相關技術早已問世了一段時間，之所以沒有成功，是因為經濟效益比過低，也就是收回成本的時間很漫長，無法實用化。

因此分析師認為，太陽能屋瓦在2017年絕對無法出貨，到2018年能否出貨可能早已被其他的消息所遺忘，整個案子只是馬斯克為了併購「太陽光城」，說服股東們出資的宣傳詞，倘若馬斯克往後再出現這種僅憑熱情，卻沒有深思熟慮的計畫，接近欺騙的方式勸大家出資，那麼將會嚴重損害自己得來不易的名聲。

4.台灣愛迪生涉詐 誆騙投資人遭訴

2014年，有「台灣愛迪生」稱譽的發明家鄧鴻吉，率領團隊研發出磁能發電機，宣稱可以用小轉速帶動大功率電力，用40瓦換成1800瓦電力，有效達到節能省電。一時之間，這位「台灣愛迪生」幾乎成了新一代的台灣之光，據他所稱，他的磁能發電機已經與一些廠商合作，應用在風力發電機組，也將行銷國外。因此他也應邀參加了相當多的座談與演講，分享他的發明與他努力成功的故事。

但是在今年1月7日，鄧鴻吉被控詐欺，媒體報導，該公司偽造鴻海即將投資的文宣，吸引投資人加入，詐財3850萬元被台中地檢署起訴。隨後鄧鴻吉發表聲明否認，他強調控方已拿回自己的投資款，所以他並無詐騙。

雖然這案件仍在司法程序，不過平心而論，這種能夠以小轉速帶動大功率的「磁能發電機」，明顯違反熱力學原理。在現實宇宙中，能量只會由高能往低能轉換，在轉換的過程會以散亂的熱能散逸。比如說，在瀑布下裝一台水力發電機，這是重力位能轉變成電能；倘若將這些發出來的電力，再經由馬達把水唧回高位，試圖做成一個循環系統，那麼最終註定會失敗，因為每一次能量轉換都會出現耗損。因此，能量不耗損的封閉循環都已辦不到，那麼40瓦電力又怎可能放大成1800瓦呢?

現在的科技確實有許多突破，但是隨之而來的偽科技也會利用新的語言來包裝，大眾必須要冷靜的心態，檢驗其中的可行性，才不會吃虧上當。

(中時電子報)