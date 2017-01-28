賀新年! 嘉義市長涂醒哲到城隍廟發紅包

嘉義市長涂醒哲在城隍廟祭拜城隍老爺。（余信賢攝）

涂醒哲在城隍廟祭拜城隍老爺。（余信賢攝）

涂醒哲在城隍廟祭發放春節紅包。（余信賢攝）

涂醒哲發放春節紅包祝福市民。（余信賢攝）

涂醒哲向市民拜年並發紅包。（余信賢攝）

大年初一，嘉義市長涂醒哲馬不停蹄到嘉義市各大寺廟參拜發放春節紅包。早上九點就抵達嘉義市城隍廟，現場等候領取市場新春紅包的人潮排將近一公里左右。在城隍廟預計發放一千份紅包，每個紅包內年有十元硬幣，寓意十全十美。發放時間超過半個小時，現場排隊的民眾不分男女老幼，每一位拿到紅包的民眾都相當興奮。

涂醒哲市長在發放紅包前，先進城隍廟裡祭拜城隍爺，祈求城隍爺保佑嘉義市市運昌隆，每位市民都平安順利。

(中時)