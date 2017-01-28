天氣今起晴暖 日夜溫差10度

我要評比

春節連續假期氣象圖。（中央氣象局官網）

昨天下午北部地區降雨，東北部夜裡雨勢還不小。中央氣象局預報中心主任鄭明典在臉書解釋，此為微弱鋒面過境所致，影響時間不長，今天上午果然風和日麗。

氣象專家吳德榮則在個人專欄「洩天機教室」指出，天氣雖持續回暖，今晨台中、嘉義仍分別出現11.6、11.9度的最低氣溫，顯示「輻射冷卻」的威力。

日累積雨量顯示，昨天夜裡北海岸、東北角迎風面水氣增、有一些降雨，也影響了部分的大台北地區。大年初一、二各地晴朗穩定，東半部零星飄雨的機率也很低。

天氣白天溫暖微熱，各地高溫更將升至26度至28度。夜裡輻射冷卻強，清晨氣溫低，日夜溫差將達10度以上，穿著調適要特別注意。年初二、三西半部的清晨以及金、馬地區，應注意霧對交通可能帶來的影響。

大年初三（30日）鋒面通過，其結構雖然鬆散，但水氣不斷在迎風面堆積；中午起雲量增多，北部、東半部轉有雨，氣溫明顯下降。菲律賓附近有水氣北移，高、屏及中南部山區零星降雨的機率逐漸提高。

大年初四（31日）大氣底層的東北季風及中層的水氣同時影響，東半部雨較明顯，西半部亦有零星降雨的機率；天氣溼冷，北台灣沿海空曠地區清晨最低溫將降至13、14度左右。年初五冷空氣稍減弱，北台灣偏涼，中南部天氣逐漸好轉。

(中時)