說要炸掉白宮 川普回敬瑪丹娜噁心

流行樂壇話題女王瑪丹娜說要炸掉白宮，美國總統川普回敬說她噁心（Disgusting），並嗆嘲笑他兒子的人真丟臉。

「福斯新聞」（Fox News）談話節目主持人尚漢尼提（Sean Hannity）訪問川普，提起瑪丹娜聲稱要炸了白宮，他說噁心。

川普批評這位流行樂壇的話題女王說，她的這番言論不僅嚴重損及她自己，更損及她向來所抗爭的主張。

而負責替美國國家廣播公司（NBC）知名綜藝節目「周末夜現場」（Saturday Night Live）寫劇本的里奇（Katie Rich），20日藉著個人推特帳號發文，嘲諷「拜倫將是我國第一位自學槍手」被撻伐。

川普也藉著專訪的機會回應說，他不介意某些幽默，但這些玩笑太可怕了，來自他們與NBC對10歲兒的攻擊真丟臉（Disgrace）。

這位紐約地產大亨入主白宮，還曾嗆過影壇長青樹梅莉史翠普是希拉蕊的走狗，因梅莉史翠普在金球獎頒獎典禮的致詞帶刺。

此外，川普也曾在就職前的記者會拒絕CNN記者提問，甚至說CNN是假新聞。1060128

(中央社)