巴西石油貪瀆案涉案建商告密人會審結束

被視為巴西史上最大宗官商勾結貪腐醜聞—巴西石油公司貪瀆案，巴西聯邦最高法院助理法官團今天完成對主要涉案企業，一家建設公司77名行政人員簽署有賞告密協定前的會審。

巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案是巴西史上最大宗官商勾結貪腐醜聞，主要涉案建商Odebrecht的有賞告密內容涉及巴西數百名政治人物的名字，因牽連甚廣，又被稱為「世界末日告密」。

這些法官隸屬於已故大法官札瓦斯基（Teori Zavascki）辦公室。札瓦斯基是聯邦最高法院承審巴西石油公司貪瀆案的報告人，上周在里約熱內盧南海岸巴拉奇（Paraty）飛機墜海意外中死亡。

法官在與告密人和其代表律師會審中，詢問告密人是否出於自願作證，而非受到檢控方逼迫。

這項工作從本周聯邦最高法院院長、大法官露西亞（Carmen Lucia）批准後正式展開。

露西亞則是在與共和國總檢察官賈諾特（Rodrigo Janot）會議後，對方要求加速審理有關案件後，做出讓助理法官團繼續札瓦斯基生前已制定的工作進度。

最後1名被審訊的告密人是建設公司前總裁暨主要繼承人馬塞羅（Marcelo Odebrecht），他從2015年6月起就被羈押在巴拉納州府古里提巴（Curitiba）聯邦警察督察處。

會審結束後的焦點，將重回聯邦最高法院是否批准簽署有賞告密協定，讓告密人的證詞獲得法律效力，繼而允許法務部調查告密人檢舉的政治人物和貪汙機制操作人。

由於聯邦最高法院還在休會中，依規定，露西亞可以在本月31日前，以值班法官身分批准簽署有賞告密協定，或休會結束後，派發給仍有待遴選的新報告人做出決定。1060128

(中央社)