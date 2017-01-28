關聖帝君媽祖誰年輕 馬英九玩有徵答

今天是大年初一，前總統馬英九上午到台北行天宮祈福參拜，許多民眾爭相與他握手拍照。馬英九還與民眾玩有獎徵答，其中「關聖帝君和媽祖誰年輕？」，馬英九和民眾互動超有趣。

今天是大年初一，天氣溫暖舒適，一早行天宮就擠滿人潮，馬英九上午不到9時也來到行天宮祈福參拜，許多民眾看見馬英九，上前爭相握手、合照。

馬英九先祝福國家「風調雨順 國泰民安」，也期盼台灣的經濟會更好。

接著馬英九和現場民眾玩起有獎徵答遊戲，獎品是他寫的春聯。

馬英九先問「關聖帝君是哪個朝代的人？」很快有民眾答出是漢朝，馬英九補充是東漢。

馬英九提問的第2個問題很有趣，他說，關聖帝君和媽祖都是台灣民眾最喜歡參拜的神明，他問「關聖帝君和媽祖誰比較年輕？」

民眾的回答也很妙，有人答媽祖較年輕，馬英九問為什麼？民眾回馬英九「和你一樣姓馬」，馬英九立即糾正說「媽祖姓林，媽姐不是馬祖，我是馬英九，不是媽英九」，現場哄堂大笑。

馬英九再追問，「媽祖是哪個朝代的人」，民眾各種答案都出籠，有人答元朝，有人答明朝，最後有眾答出正確的答案是宋朝。

馬英九還補上說明，他說，媽祖是宋太祖建國時的建隆元年出生，是北宋人，關聖帝君是出生在西元160年，媽祖是960年，媽祖比關聖帝君年輕了800歲。1060128

(中央社)