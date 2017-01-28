新影集演僵屍 茱兒芭莉摩：內心更堅強

好萊塢女星茱兒芭莉摩自製自演的黑色喜劇影集即將在Netflix推出，為了飾演劇中僵屍角色，她在拍戲過程中整整瘦了20磅（約9公斤），並說這部戲讓自己內心變得更堅強。

41歲的茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）自製自演的黑色喜劇影集Santa Clarita Diet，2月3日將透過Netflix首播。在這部影集中，茱兒芭莉摩飾演僵屍，人肉就是她的餐點。

茱兒芭莉摩今天接受美國國家廣播公司（NBC）專訪時表示，這部影集拍攝過程中，她發覺自己非常融入這名僵屍的內心世界，「因為遭遇到一些私人問題，有段時間我幾乎是自我放逐，但拍了這部戲之後，卻讓我覺得彷彿隨著劇中角色復活起來。」

她說，拍這部戲除了讓自己瘦下來之外，她也覺得自己有一些細微的，態度方面的轉變，內心變得更堅強，更有自信。

茱兒芭莉摩說：「劇中角色在人生當中失去許多人事物，我非常感同身受，能夠透過這個角色讓我重新變得更有活力，對我來說是相當正面的發展。」1060128

(中央社)