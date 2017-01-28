春節連假 輕鬆遊梅山公園賞梅

我要評比

春節連假，嘉義鄉親出遊不想舟車勞頓，不妨就近前往竹崎親水公園、梅山公園踏青，則是全家出遊不錯的選擇。

梅山公園占地6公頃，當年是嘉義八景之一「梅坑月霽」所在，公園依山勢闢建，遊客沿著步道漫遊而上，園中遍植梅樹、桃、李、牡丹、杜鵑、櫻花、聖誕紅等花木，一年四季幾乎都是有花盛開，景致迷人。

梅山公園種植3000株梅樹，每年入冬的梅花季，可見滿山遍野的白色花海，遊客登上梅亭、賞梅花、飲梅茶，頗具詩情畫意，每年春節都吸引民眾到公園賞梅。

梅山公園還匯集文學作家作品，將作家手稿鐫刻的碑石，林立在梅樹間，串起文學步道；作家涵蓋高一生、林懷民、吳念真、陳列、渡也、侯文詠等，以親筆手稿鐫刻石碑，為梅山公園增添人文丰采。

竹崎親水公園位於台3線竹崎大橋旁，緊鄰朴子溪畔，占地約4公頃，公園內有多樣豐富的生態、景觀和遊樂設施，竹子園區內廣集國內外珍貴竹類80多種。

竹崎親水公園規劃有藝術廣場區、親水活動設施區、多功能草坪區、溪岸步道區、卵石遊戲區、階梯廣場、林蔭散步區等，遊客在園區內悠閒遊憩，遠離塵囂。

竹崎親水公園設施「花仙子步道」、「天空廊道」成為嘉義縣旅遊新亮點，花仙子步道長約400公尺可讓民眾在空中賞花，天空廊道高19公尺，遊客走在上方會有搖晃的刺激感受。1060128

(中央社)