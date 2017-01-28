最夯求籤 線上心靈處方籤破500萬人次

許多人碰到困難會到寺廟拜拜會擲筊問卜或求籤解惑，法鼓山的線上「心靈處方籤」沒有吉凶，只有轉境的觀念，推出至今廣受歡迎，至今已有500萬人請籤。

法鼓山每年在農曆春節的除夕夜，都會在法華鐘樓舉辦「除夕撞鐘祈福法會」，敲響108下鐘聲，象徵消除人類的108種煩惱。

法鼓山常獻法師受訪時表示，「108」是佛教常用的數字，法鼓山2005年發行「108自在語」，108句自在語完全來自法鼓山創辦人聖嚴法師的著作，先由義工先挑選2000句，再由聖嚴法師親自挑選出108句，同時也作為籤詩。

法鼓山金山園區的祈願觀音殿裡，提供這108種籤詩，供民眾求取，在心裡祈願完後，想一個數字，按號碼抽取。常獻法師說，這108則籤詩，是聖嚴法師智慧的結晶，求籤的民眾往往看到籤詩的當下，能產生共鳴，彷彿觀音菩薩對你有所回應。

法鼓山從2008年開始架設網路「心靈處方籤」網站，至今已有超過500多萬人次請籤，法鼓山說，由於籤詩上沒有吉凶，只有轉境的觀念，相當受到歡迎。

而「108自在語」全書共有4集，每集剛好收錄108句，目前全球已發行20種文字，包括英、日、法、葡萄牙文、印度文、斯里蘭卡文、緬甸文、西藏文和阿拉伯文等，聖嚴教育基金會網站更提供讓民眾隨時下載電子書、動畫影片。

此外，法鼓山的教師聯誼會2011年開始成立教案研發小組，將孩童喜歡的影片，做成可讓老師上課使用的教案，開發出「自在神童動畫」，利用很簡單的情境式對話，傳遞正確、智慧的觀念，受到孩童歡迎，老師的反映也很好。

常獻法師說，教聯會的退休老師跟義工一起編製內容，寄給現職老師試教，教學上發現有不合適的地方，馬上修正，修改後再寄給不同老師試教，來來回回花了3年時間才開發出這套「自在神童動畫」，法鼓山希望藉此加強現代小孩的品德和生活教育。1060128

(中央社)