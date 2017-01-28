NBA》騎士冤輸國王 宰籃網止敗
騎士隊26日在延長賽以112-116敗給國王隊，不過根據剛出爐的裁判報告，正規賽結束前1分20秒，騎士隊詹姆斯進攻籃下遭到犯規，但是裁判並沒有吹哨。原本還領先3分的騎士後來被逼入延長賽，吞下3連敗，亦是近8場以來的第6敗。
28日騎士在主場迎戰全聯盟最弱的籃網，以124-116成功終止了連敗，31勝14敗的戰績雖然在東區領銜，但與暴龍、塞爾提克、老鷹的差距並不太大，詹姆斯最近亦頻頻抱怨陣容問題。籃網苦吞第37敗，目前勝場還未達到兩位數(9勝)，即使是勝場數倒數第2的太陽隊也已經獲得15勝。
籃網隊林書豪仍在養傷，主力中鋒羅培茲本日休兵，因此從首節打完後便一路落後到結束，雖然末節狂取43分，不過戰局早已底定。籃網以佛義的16分8籃板5助攻表現最佳，騎士隊3巨頭全數上陣，詹姆斯如入無人之境，出手18次命中13球，攻下全場最高的31分11助攻；厄文28分、洛夫13分14籃板。
(中時電子報)
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