陳偉殷異鄉打拚多年 堅持來自台灣
「台灣殷雄」陳偉殷高中畢業就旅外打球，歷經日本職棒洗禮、登上美國大聯盟舞台，這些年來，遇上隊友問「你從哪裡來」，他堅持回答「我來自台灣」。
陳偉殷31歲，過去效力日本職棒中日龍8年、美國職棒巴爾的摩金鶯4年，2016年起與邁阿密馬林魚隊展開5年合約。棒球生涯征戰日本、美國，陳偉殷說「一直嚮往在國外打球」。
到了美國以後，隊友以為陳偉殷是日本人，因為他來自日本職棒，而他也不厭其煩的解釋，「我是在日本職棒打球，不是日本人」。
陳偉殷在日本時，隊友叫他英文譯名「Chen」，到了美國親切一點，大家叫他「偉殷」。不過很多隊友還是搞不清楚，台灣到底在哪裡？
陳偉殷遇到這個問題，除了解釋台灣在哪裡，接著會遇到第二個問題「聽起來比較像中國大陸？」
陳偉殷會解釋「那完全不一樣，大陸是大陸、台灣是台灣，台灣是自己一個國家，他們可能比較沒有接收這個資訊。當過隊友就會知道，自己滿堅持的」。
效力金鶯隊時，總教練休瓦特(Buck Showalter)公開說「陳偉殷是來自台灣」，讓台灣球迷覺得很窩心。
陳偉殷說，當時休瓦特問「我只聽過中華台北，沒有聽過台灣」，陳偉殷回答「中華台北就是台灣，只是台灣沒有辦法用自己的名字出國比賽，受限奧會規定。」
在大聯盟舞台上，陳偉殷讓台灣發光，私底下跟隊友聊天時，也盡力宣傳台灣，「美國很多球員的練習衣、內搭衣其實是台灣做的，很多人知道以後很驚訝。」1060128
(中央社)
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