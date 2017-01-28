紐時旅展飄台灣風 電音三太子喔熊吸睛
北美規模最大、邁入第14年「紐約時報」旅展今天舉行，交通部觀光局再度透過旅遊平台推銷北美旅客赴台，以電音三太子喔熊、高山茶及燈會文化，期盼2017成長率突破10%。
紐時旅展（The New York Times Travel Show）為北美規模最大國際旅展，規模逐年擴大，今起到29日在曼哈頓賈維茨會議中心（Jacob K. Javits Center）一連舉行3天，逾500攤位，超過150個國家旅遊局、業者參展。
觀光局持續透過旅展平台，大打台灣知名度，推銷北美旅客赴台。駐紐約經文處長徐儷文強調，透過參與紐時旅展增加台灣能見度，紐時曾推薦台灣是全球必訪地點之一，並深入介紹台灣的自然生態和單車旅遊。
觀光局駐紐約辦事處主任張維庭表示，台灣多元且獨特文化是吸引北美主流人士訪台因素之一，希望持續凸顯台灣文化獨特性，讓台灣走向世界，世界走進台灣。
觀光局同時邀請中華航空、長榮航空等共同參展，透過紐時強大媒體通路，還有每週逾20航班，擴大台灣旅遊能量，吸引更多北美旅客赴台，親身體驗寶島之美。
台灣攤位除了陳乃霓舞團帶來的現代舞、南投高山茶和珍珠奶茶試飲外，還有電音三太子版的台灣觀光代言人喔熊，逗趣裝扮令人會心微笑，還有客家花布與茶杯紀念品，更加深外界對台灣的印象。1060128
(中央社)
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