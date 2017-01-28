前巴西首富涉貪出境 國際刑警通緝

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巴西里約熱內盧州立大學國際刑法教授暨共和國地方檢察官奎洛斯表示，前巴西首富巴蒂斯塔擁有巴西和德國雙重國籍，一旦他前往德國，將很難引渡他回巴西。

前巴西首富、EBX集團老闆巴蒂斯塔（Eike Batista）在巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案中涉嫌行賄、在海外藏匿資金和洗錢，遭法院下令羈押，但24日他已飛往美國紐約，巴西聯邦警察已通知國際刑警，將巴蒂斯塔列入通緝犯名單。

檢察官奎洛斯（Artur Gueiros）接受「聖保羅州報」（O Estado de S. Paulo）專訪指出，因巴蒂斯塔人在國外，且擁有德國國籍，巴西刑法可能對他失去效力。

奎洛斯表示，如果巴蒂斯塔真在美國，國際刑警可以逮捕他，將他引渡回巴西；若巴蒂斯塔前往德國，則情況變複雜，因為德國不會引渡國民，「巴西政府或可嘗試通過外交途徑引渡，但巴西監獄暴動可能構成反對因素。」

德國聯邦警察部門今天指出，假如巴蒂斯塔在德國，不完全排除引渡他的可能性，一切將取決於法院對特殊案件的裁定。

巴西曾經歷過類似事件，在「大月費貪瀆案」（工黨籍前總統魯拉第一任期內，每月支付賄款給國會議員換取政治支持的機制）中被判有罪的巴西銀行主管比索拉托（Henrique Pizzolato），2013年11月持義大利護照逃到義大利北部，被發現後遭當地警方逮捕。

當時，義大利政府也諸多阻撓引渡其國民，2年後義大利聯邦法務部出面，稱比索拉托使用歐洲證件逃避被判刑，才將他引渡回巴西。

巴蒂斯塔的代表律師馬丁斯（Fernando Martins）今天表示，將與聯邦警察和法務部會議敲定其當事人返回巴西的日期。

馬丁斯指出，巴蒂斯塔不能被當成逃犯，因為昨天聯警執行羈押時，他已前往美國紐約洽談生意。

巴西聯警將巴蒂斯塔的名字列入國際刑警紅色名單，因為調查發現他只購買單程機票，且使用德國護照離開巴西。

巴蒂斯塔涉嫌在前里約州長卡布勞（Sergio Cabral）任內，透過買賣1座金礦的假合約，在海外支付1650萬美元賄款給卡布勞，換取簽訂公共工程合約的便利。1060128

(中央社)