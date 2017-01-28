走一條有故事的路 阿畢崎古道重現風貌
苗栗縣公館鄉早期連接南河、北河兩村間的「阿畢崎古道」，一度隱沒成荒煙蔓草，經鄉公所爭取經費修築損壞路段、設置路口意象指標，吸引不少健行遊客，造訪具百年故事古道。
苗栗縣公館鄉「阿畢崎古道」，早期是當地居民將生產的木炭、柑桔、竹筍等山產品運送至公館、苗栗市區交易，再挑擔運回米、麵粉、罐頭、食鹽等民生物資的主要道路，全長約2公里。
古道曾因山區礦廠沒落，人口日益減少，加上新闢道路，使得日漸荒蕪，隱身在荒煙蔓草間；公館鄉公所去年爭取客委會、中油公司等單位補助新台幣近800萬元進行空間重塑工程，讓沿途雄偉的大石壁、百年石頭土地公廟、廢棄煤礦坑等自然人文亮點重現風華。
公館鄉南河村長謝傳盛表示，「阿畢崎」是客語，源於古道大石壁附近，早年與他阿公同輩份的居民胡進財為人海派豪爽，不會看輕任何行業的人，行人經過都會被請進屋內奉茶，由於胡進財聲音宏亮，動作又敏捷，客家話以「嗶嗶滾」形容，大家也稱他胡嗶仔，因山路沒有名字，且崎嶇陡峭，即約定俗成稱古道為「阿畢崎」。
謝傳盛指出，南河的煤礦民國五、六十年代曾盛極一時，古道曾經人來人往，「半路寮」是中途休息站，有茅寮亭供停歇，也是重要的聊天交換資訊中心，「是一條有歷史、故事的古道」。
阿畢崎古道沿途風光明媚，也是賞螢勝地，經重新整理設置路口意象即指標後，吸引不少喜愛登山健行民眾尋幽攬勝，也相當適合親子同遊，民眾可開車從台6線公館鄉鶴岡口，轉苗26線直走，再轉苗26之1線到半路寮或是大石壁走阿畢崎；或從苗栗市新東大橋苗26之2線到苗 26線口北河村活動中心的古道另一端出入口前往。1060128
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。