川普再簽令 將暫停7穆斯林國簽證
美國總統川普今天簽署全面性新行政命令，暫停容許難民進入美國，並對來自7個穆斯林國家的旅客新增嚴格管制措施。
川普（Donald Trump）說，他要讓美國遠離「激進伊斯蘭恐怖分子」。這兌現了他頗具爭議的競選諾言，卻成為人權團體的惡夢。
川普在五角大廈簽下「阻止外國恐怖分子進入美國的國家保護計畫」的行政命令後表示：「這是一件大事。」
白宮沒有立即公布命令內容，但有1份草案文本本週稍早已外流給美國媒體，並且獲得廣泛的報導。
根據這個未經證實的版本，川普將下令完全停止收容難民至少120天，並利用這段期間制定嚴厲的全新審查措施。
此外，命令無限期禁止敘利亞難民進入美國，直到川普認為不再構成威脅才能解除。
川普可能也將下令，未來30天不得核發簽證給伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞與葉門等7個穆斯林國家的移民及旅客。（譯者：中央社周莉芳）1060128
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。