川普再簽令 將暫停7穆斯林國簽證

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美國總統川普今天簽署全面性新行政命令，暫停容許難民進入美國，並對來自7個穆斯林國家的旅客新增嚴格管制措施。

川普（Donald Trump）說，他要讓美國遠離「激進伊斯蘭恐怖分子」。這兌現了他頗具爭議的競選諾言，卻成為人權團體的惡夢。

川普在五角大廈簽下「阻止外國恐怖分子進入美國的國家保護計畫」的行政命令後表示：「這是一件大事。」

白宮沒有立即公布命令內容，但有1份草案文本本週稍早已外流給美國媒體，並且獲得廣泛的報導。

根據這個未經證實的版本，川普將下令完全停止收容難民至少120天，並利用這段期間制定嚴厲的全新審查措施。

此外，命令無限期禁止敘利亞難民進入美國，直到川普認為不再構成威脅才能解除。

川普可能也將下令，未來30天不得核發簽證給伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞與葉門等7個穆斯林國家的移民及旅客。（譯者：中央社周莉芳）1060128

(中央社)