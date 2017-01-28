花蓮吉安洄瀾橋 耀眼新地標
串聯花蓮市與吉安鄉的吉安溪出海口景觀橋於農曆年前點燈，成為北花蓮耀眼地標。吉安鄉長黃馨表示，橋梁意象以先人登陸洄瀾灣的接駁船作為設計，年後完工開放通行。
黃馨說，向中央爭取「南埔客家溯源計畫-海唇情深一客庄」，獲得客委會補助於吉安溪出海口建置客家溯源景觀橋梁，目前進度近95%，日前試點燈，不僅成為意象地標，在夜間更是光采迷人。
黃馨指出，聯合排水匯入吉安溪處設置景觀橋，結合濱海客家移民路徑與海邊客庄，是一座兼具人文及休閒的景觀橋，橋梁意象是以早期先人登陸洄瀾灣的「接駁船」為設計，讓民眾了解東部客家移徙歷史的艱辛。
景觀橋梁經徵稿、公開投票及評選會議後，去年12月結果出爐，正式命名為「洄瀾橋」。
洄瀾橋完工開放通行後，與環吉安鄉自行車道串聯，可欣賞中央山脈壯麗美景，也能一路暢遊至海邊的濱海線自行車道、化仁海堤自行車道等，連通花東海岸公路，眺望太平洋風光。1060128
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。