花蓮吉安洄瀾橋 耀眼新地標

我要評比

串聯花蓮市與吉安鄉的吉安溪出海口景觀橋於農曆年前點燈，成為北花蓮耀眼地標。吉安鄉長黃馨表示，橋梁意象以先人登陸洄瀾灣的接駁船作為設計，年後完工開放通行。

黃馨說，向中央爭取「南埔客家溯源計畫-海唇情深一客庄」，獲得客委會補助於吉安溪出海口建置客家溯源景觀橋梁，目前進度近95%，日前試點燈，不僅成為意象地標，在夜間更是光采迷人。

黃馨指出，聯合排水匯入吉安溪處設置景觀橋，結合濱海客家移民路徑與海邊客庄，是一座兼具人文及休閒的景觀橋，橋梁意象是以早期先人登陸洄瀾灣的「接駁船」為設計，讓民眾了解東部客家移徙歷史的艱辛。

景觀橋梁經徵稿、公開投票及評選會議後，去年12月結果出爐，正式命名為「洄瀾橋」。

洄瀾橋完工開放通行後，與環吉安鄉自行車道串聯，可欣賞中央山脈壯麗美景，也能一路暢遊至海邊的濱海線自行車道、化仁海堤自行車道等，連通花東海岸公路，眺望太平洋風光。1060128

(中央社)