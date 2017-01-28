過年在家看電影 初二首播強片報你知
電影台推出「雞年」新春強片，過年在家看電影，29日大年初二全台首播強片有「神鬼獵人」、「六弄咖啡館」、「傻瓜向錢衝」等片。
今年農曆春節假期從27日到2月1日，電影台紛紛祭出新春強片陣容，陪伴觀眾在家過年，強力主打的全台首播片單更是吸睛，6天連假每晚9時展開收視大戰。
東森洋片台祭出奧斯卡金像獎影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）稱帝之作「神鬼獵人（The Revenant）」，改編同名小說，描述美國傳奇拓荒獵人休格拉斯經歷，採實境自然光拍攝，打造驚險求生的震撼場面。
國片加入戰局，緯來電影台以作家藤井樹（吳子雲）執導改編自己暢銷小說的「六弄咖啡館」迎戰，飾演「蕭柏智」的林柏宏奪得第53屆金馬獎最佳男配角。衛視電影台播出雙人團體「浩角翔起」主演的「傻瓜向錢衝」，兩人誤打誤撞進入徵信社工作，搭檔展開討債旅程。
想看華語片還有東森電影台的「北京遇上西雅圖之不二情書」，飾演老夫妻的秦沛和吳彥姝雙雙入圍第53屆金馬獎。
Star Movies播出改編埃及經典神話的「荷魯斯之眼：王者爭霸（Gods of Egypt）」。HBO是「名模大間諜2（Zoolander 2）」，故事背景設定在羅馬，講述經過15年，班史提勒（Ben Stiller）飾演的世界頂級男模「德瑞克祖蘭德」重返伸展台。1060128
(中央社)
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