過年解身體的油 要靠掃把和海綿

過年大魚大肉好油膩，營養師建議，想解膩可以靠蔬果，尤其是富含像「掃把」的粗纖維和像「海綿」的可溶性纖維蔬果，可以掃掉、包覆油脂，減輕負擔。

資深營養師、癌症關懷基金會董事黃淑惠受訪時表示，蔬菜、水果等高纖維的食材，可以幫助油脂代謝，如果過年吃太多油膩食材，更應該多補充蔬果，且應該以蔬菜為主，畢竟水果糖份仍高。

黃淑惠表示，最佳的解膩食材，最好是富含粗纖維和可溶性纖維的蔬菜。粗纖維就像是「掃把」，可以把油脂掃掉，代表性食材包含過年常見的芥菜（長年菜）、芹菜、韭菜、菠菜，現在大出的白菜、高麗菜等，都很適合。

可溶性纖維則像「海綿」，可以吸納、包覆油脂，讓油脂更容易被帶走，代表性食物包含木耳、蘿蔔、菇類和瓜果類。

黃淑惠表示，粗纖維食材和可溶性纖維可以互相搭配，讓身體均衡攝取。水果中的可溶性纖維也多，但因糖份高，最好是多吃蔬菜，畢竟蔬菜是清油脂主要幫手，水果只能是輔助。

很多家庭會將吃不完的年夜飯菜隔餐再吃，不過，黃淑惠說，很多人會反覆加熱同一鍋雞湯或燉物，但食材的油脂會愈煮愈多，整鍋都很油，且孩子也會認為是「剩菜」，不願意捧場。

黃淑惠建議，若年夜菜的肉品有剩，最好分裝打包，如一塊雞胸肉、一隻雞腿等，下餐可以搭配蔬菜變成另一個新菜色，不需要整鍋反覆處理。

茶飲、醋飲是解膩良方，黃淑惠說，年節食物大多是酸性，果醋是鹼性，可以調整體內酸鹼值；綠茶有兒茶素也有解膩效果，但濃度不能太高，以免咖啡因含量高，心悸、睡不著。

有些花草茶也有舒緩效果，但去油效果可能沒這麼強，黃淑惠說，有些人還會加水果丁、蜂蜜等，結果糖份過高，如果真的要花茶，建議單喝茶就好。1060128

(中央社)