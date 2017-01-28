馬提斯下令評比F-35C與超級大黃蜂

F/A-18E/F型戰鬥機與F-35C戰鬥機比翼而飛。（美國海軍）

自川普於1月20日成為美國總統後，他快刀斬亂麻般的檢討，甚至於推翻過去歷屆政府的政策。在他的授權下，擁有「瘋狗」外號的國防部長馬提斯也下令對F-35C與F/A-18E/F超級大黃蜂進行重新評估，以確認哪一款戰鬥機更適合海軍航空隊。

美國海軍研究所新聞網取得了一份長達三段，署名國防部副部長沃克（Bob Work）的備忘錄，要求重新評估F-35C與F/A-18E/F的戰鬥能力，並且分析該如何對F/A-18E/F進行改良，以確保其成為具有競爭力，但是又可以省下巨額經費的替代戰鬥機。備忘錄同時還指示美軍盡可能找尋大幅降低開銷的方式，以確保F-35計畫可以繼續運作。

沃克的這份備忘錄，顯示美國的國防預算將面臨重大調整。國防部發言人戴維斯（Jeff Davis）海軍上校強調，取得資訊是部長向總統建議未來防衛預算數額的第一步。稍早，川普就已經在網路上發言指出他希望以超級大黃蜂取代F-35戰鬥機，做為減輕美軍開銷的必要手段。對此，海軍官員表示一切與評比計畫相關的問題，都將由國防部長辦公室負責回答。

不過海軍作戰部長李察遜上星期才宣佈，海軍必須要盡快讓F-35聯合打擊戰鬥機與無人飛機一起服役。他稍早接受《投資者商業日報》（Investor’s Business Daily）專訪時，強調F-35C進入海軍服役的必要性。李察遜告訴記者：「我們需要F-35，它將提供我們所需要的第五代戰鬥機作戰性能，做為超級大黃蜂戰鬥機的補充。」

目前，F-35A與F-35B型戰鬥機已經先後進入空軍與陸戰隊服務。專門為海軍設計的F-35C，將用於推動海軍整合射控-防空系統(Naval Integrated Fire Control-Counter Air)，提升戰鬥機以水面艦的聯合打擊能力。前美國海軍作戰部長格林納特（Jonathan Greenert）則指出：「F-35在海軍的作用是一款指揮與管制平台，而不僅僅是戰鬥機而已。」

換言之，其作用還包括了在戰場上指揮F/A-18E/F戰鬥機作戰。而當人們為了川普撤銷F-35的發言爭論不休之際，提升F/A-18E/F隱形能力卻也早就不是一個新的想法了。波音公司早從2013年開始，就計畫對已有的超級大黃蜂進行改良，包括加裝新型感應系統，隱形莢艙或者降低雷達截面積的內置武器艙與適型油箱等等。

然而無論如何改良，超級大黃蜂的隱形作戰能力終究無法與聯合打擊戰鬥機相提並論。美國海軍對外宣稱支持採購F-35C，但是內部卻也一直有採購但是減少聯合打擊戰鬥機數量以節省經費。面臨戰機短缺的窘境，也有人建議採購更多F/A-18E/F來因應短期的需求。伴隨著川普的上台，關於採購F-35C的爭論勢必將越來越激烈的於美國國防部與海軍內部上演。

(中時電子報)