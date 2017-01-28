新春北市宮廟走春 祈福兼祭五臟廟

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春節期間，民眾走春總會到宮廟拜拜，祈求好運，北市府整理4大宮廟周邊美食景點資訊，讓民眾祈福後，能夠祭祭五臟廟。

台北市產發局市場處表示，春節全台廟宇香火鼎盛，有的忙著搶頭香，有的則要迎財神、祈求全家平安，但很多人不知道，在廟宇周邊其實有很多好吃、好玩的夜市，而且春節照常營業。

市場處表示，整理四大宮廟旁的夜市供民眾參考，位在松山的慈祐宮，附近就有饒河街夜市，排隊美食為胡椒餅、藥燉排骨、蚵仔麵線、牛肉麵等，還有許多異國小吃，一旁還有彩虹橋，夜間經燈光投射後，另有一番溫馨氣息。

民眾如果想到霞海城隍廟求好姻緣，也可順道前往寧夏夜市，裡面有知高飯、蛋黃芋餅、紅豆餅、蚵仔煎等當紅小吃；至於國定二級古蹟的保安宮，附近有個小而美的大龍夜市，有滷肉飯、湯圓、沙茶羊肉等小吃。

最後就是香火鼎盛的龍山寺，周邊有華西街夜市、廣州街夜市、梧州街夜市、西昌街夜市，美食種類豐富，有燙魷魚、大鼎肉羹、燒酒蝦、台南擔仔麵、北港甜湯、愛玉冰、青蛙湯、花生豬腳等。

北市產發局市場處表示，新年到廟裡拜拜，別忘了順道到夜市滿足味蕾，相關夜市資訊，可至市場處網站查詢。1060128

(中央社)