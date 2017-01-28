多元豐富 印度各地新年大不同

特派員看世界專欄正值全球華人歡度農曆新年，印度各地慶祝新年時間則大不同，各省根據不同的種族和信仰，慶祝方式豐富且多元，讓人感到不可思議，也可說是獨具印度特色。

印度人和華人一樣，都以農業立國，也以陰曆來進行傳統慶典，因各地種族和信仰不同，而在不同的時間過新年，也因為採行陰曆，每年的新年會有至少幾天誤差，只能說個大概。

各地的新年多與宗教有關，多是為了慶祝神明的事蹟或豐收而舉辦節慶，背後也經常有一段宗教故事，讓新年更添傳奇色彩。

以包括印度首都新德里在內說印地語（Hindi）的印度北部為例，被視為一年最大慶典、等同於新年的是排燈節（Diwali），大約在每年的10月下旬到11月上旬左右。

排燈節的故事有不同說法，但都源於印度史詩「羅摩衍那」。

在印度北部，主要是慶祝印度教主神羅摩（Sri Rama）率領勇士到南方的楞卡島（今斯里蘭卡）打敗魔王救出妻子悉妲（Sita）凱旋歸來，且結束14年流放歸國復位登基，人們為慶祝光明戰勝黑暗，家家戶戶在羅摩打敗魔王歸來這天點燈而得名。

但在印度南部，則是紀念印度教神祇克利希納神（Krishna）懲殺魔王那拉卡蘇拉。

流傳到東南亞，排燈節又稱屠妖節（Deepavali），是為慶祝天神戰勝常與邪惡為伍，且禁止人類點燈的兒子蘇瀾（Naraka Suran）而舉辦。

無論故事內容為何，排燈節都象徵光明戰勝黑暗，而北部的印度人在一年之中也以排燈節最為盛大，往往一連慶祝5天，許多民間企業也多放假一週左右，因而被視為北印度的新年。

在印度西孟加拉省、中印度馬德雅省（Madhya Pradesh）一帶，包括英國殖民時代首府加爾各答在內，當地人則以每年10月「杜爾嘉（又稱近難母）女神節」（Durga Puja）為新年，往往一連放假慶祝9天，且耗費鉅資在街頭搭建上千個廟台，放置豪華的杜爾嘉女神像供人膜拜。

根據傳說，擁有10隻手、3個眼睛且乘坐凶猛獅子或老虎的杜爾嘉女神，主司降魔與妖魔戰鬥，結合眾神之力，歷經10天擊敗在人間作惡的強大阿修羅「摩醯濕伐涅」（Mahesvara），讓人間重新綻放光明，人們為此一連慶祝9天。

在坦米爾那都（Tamil Nadu）等印度南部省分，則在每年1月中旬左右為慶祝「豐收節」而舉辦「馴牛」（Jallikattu）活動，作為新年。

在慶典期間，坦省人們除家家戶戶以甘蔗與芒果葉妝點家園，且用罐子煮沸米至沸騰，以象徵財富和豐收外，還會舉辦類似西班牙鬥牛的「馴牛」活動。

在「馴牛」活動中，人們會在公牛身上綁了許多黃金和錢袋，讓數百名男性追趕公牛，想盡辦法抓住公牛的牛角、尾巴或突起部位，扯走牛身上的黃金或錢袋，以象徵在新的一年取得財富和福氣。

不過這項活動因遭保護動物團體抗議，2011年起遭到禁止，坦省省長、議會和人民正與保護動物人士在最高法院展開拉鋸戰。

此外，如印度東南部安德拉省（Andhra Pradesh），則在每年約3到4月慶祝新年，這段時間家家戶戶都會打掃房舍、穿新衣、祈福，且飲用包含酸、甜、苦、辣、香、鹹等六種味道的飲品，象徵新的一年雖五味雜陳，卻能平靜俱全。

在印度西南的克勒拉省（Kerala），則根據馬拉雅拉姆曆（Malayalam Calendar）在每年3到4月的「米蘭月」（Meenam）放盛大煙火慶祝新年。

根據馬拉雅拉姆曆，「米蘭月」是每年第一個收割農作物的季節，挨家挨戶都會準備金色盤子裝滿錢幣與豐盛的食物和水果，同時搭配當地盛開的阿勃勒花（Cassia fistula）及克勒拉鋼燈，祭拜克利希納神以祈求全家健康、繁榮與幸福。

因此，和單一的華人新年相較，印度新年顯得多樣而豐富，一整年下來幾乎每隔幾個月都有不同地方的人在過新年。

為求尊重，印度中央政府總會盡量授權給各地方政府，根據當地風俗習慣制訂該省或地區的新年假期，凸顯印度人的妥協、折衷之道。1060128

(中央社)