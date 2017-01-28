《哈利波特》魔杖師約翰赫特病逝 享壽77歲

約翰赫特因胰臟癌病逝。（圖／達志影像）

約翰赫特曾在《哈利波特》中飾演魔杖師。（圖／翻攝網路）

英國男星約翰赫特病逝，享壽77歲。這位演藝生涯作品超過200部作品的資深男星，過去曾憑藉著《象人》拿下英國演藝學院電影獎影帝，而最為年輕影迷熟知的，則是他曾在《哈利波特》系列飾演魔杖商店店主「奧利凡德」。

約翰赫特在2015年時證實罹患胰臟癌，儘管當時他對所有影迷表示「不用擔心」，但27日他仍因不敵病魔病逝，享壽77歲。而他的知名作品包含《象人》、《午夜快車》、《異形》等，更在《哈利波特》系列電影中飾演魔杖師「奧利凡德」，近期的作品則是與娜塔莉波曼合作的《第一夫人的秘密》；也因此，他病逝消息一出後，也讓許多影迷感到相當惋惜。

(中時電子報)