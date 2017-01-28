法網退賽曾爆哭 納達爾如今大復活
「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）27日在澳網準決賽的5盤大戰淘汰保加利亞好手狄米卓夫（Grigor Dimitrov），將與費德勒（Roger Federer）爭冠。去年經歷傷痛的納達爾說，和費爸爭冠是他的特別待遇，還爆料去年法網因傷缺席時，自己曾在車上痛哭。
「我記得要回到飯店的路上，我在車上哭了，」納達爾回憶去年法網召開記者會宣布退賽的心情，「那是非常困難的時刻。」
納達爾vs.費德勒，是合計擁有31座大滿貫冠軍的兩大傳奇對決，不過費爸從2012年的溫布頓之後，就不曾贏過大滿貫冠軍，去年因為膝傷休息了整個下半年；納達爾去年也不好過，因傷缺席法網，其他四大賽也沒打入過8強。
「我想我們都沒想過能在澳網決賽相逢，」納達爾說：「經過這幾年的狀況之後，能夠再次回到大滿貫決賽，還有機會碰上彼此，對我而言是一種特別待遇，一種非常特別的事情。」
納達爾準決賽鏖戰近5小時才淘汰狄米卓夫，也讓人想起2009年的澳網，當時他力戰5小時又14分鐘，才擊退同胞維達斯柯（Fernando Verdasco），再於決賽贏了費德勒，拿下他生涯唯一1座澳網金盃。
(中時電子報)
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