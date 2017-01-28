春節何處去 到新北參觀博物館
春節連假6天安排好去哪了嗎？新北市政府集結21個博物館及藝文館舍，攜手合作推出「2017新北市藝鳴春」文化走春系列活動，歡迎民眾春節來博物館走春。
新北市文化局指出，今年特別結合所轄各博物館、藝文館舍及經發局的觀光工廠共16個館「雙館合璧」提供免費DIY體驗課程，還推出「憑票根享館內外周邊商店優惠」及咕咕雞集章活動，大年初二（1月29日）博物館開館迎賓，還有限量好禮大方送。
文化局副局長于玟表示，今年文化走春活動特別結合博物館與新北市知名的觀光工廠、文化聚落，大年初二到初四，博物館推出各式精彩討喜的系列活動。
例如2月4日林本源園邸與「手信坊創意和(艸果)子文化館」教大家DIY做和(艸果)子，可以一邊賞春菊一邊親手製和(艸果)子點心。
2月5日「光淙金工藝術館」在黃金博物館教大家「一起看雲去鑰匙DIY」，「琉傳天下藝術館」在淡水古蹟博物館教大家製作琉 璃旋轉音樂鈴等，全程免費。
文化局表示，為了讓民眾討個好彩頭，大年初二開館當天就有好禮大方送。十三行博物館初二開館前106位民眾可獲得十三行萌雞玩偶1隻；淡水古蹟博物館送「金雞行大運-新春福氣袋」送上新春祝福及福氣；鶯歌陶瓷博物館「陶然『旺雞』」活動，大年初二入館前168名，即可獲得討喜又可愛的特製陶瓷小雞1隻。
另外，黃金博物館及坪林茶業博物館均有拍照打卡送好禮活動，只要在館內拍照打卡上傳粉絲頁後，即可獲限量得精美小禮物1份。
此外，新北市21個博物館及藝文館舍，推出可愛的公雞、母雞及小雞造型的博物館專屬章戳，走訪館舍之餘還可以組合有趣的圖案，讓大家蒐集好運氣，留下春遊美好回憶。1060128
(中央社)
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