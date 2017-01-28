走春逛迪化街順道運動公園 都市輕旅行

我要評比

春節期間，民眾大啖美食之際，稍不注意熱量恐爆表、體重增加。台北市政府工務局衛工處推薦，大家不妨到迪化休閒運動公園舒展筋骨、燃燒卡路里，逛逛迪化街走春。

衛生下水道工程處長陳世浩表示，迪化休閒運動公園是以「污水藏地下、公園在樓上」的理念來做規劃，總面積達4.6公頃；公園內有籃球場、網球場、壘球場、溜冰場及健康步道。

他表示，公園內還有兒童遊戲區、活動草坪，適合全家大小到此休憩，也推薦民眾到週邊的迪化街、四十四坎、保安宮、孔廟、老師府等古蹟巡禮，享受傳統美食，來一趟都市「輕旅行」。

迪化污水處理廠長盧師琁說，運動公園內種的花卉，每一個季節都會綻放不同的色彩，例如春節期間是杜鵑花、蒜香藤初開的時候，園區內還有跨堤景觀平台，弧線鋼索的設計塑造出「拱門」意象，媲美台北古城。

盧師琁表示，民眾到跨堤景觀平台，往東望可看到101大樓、西眺三重及蘆洲、南觀大稻埕碼頭、北賞大屯山，抬頭還可欣賞到即將降落松山機場的各式飛機；日落時分，還可欣賞淡水河夕照，是北市賞景景點。

相關交通資訊，迪化廠附設休閒運動公園位於台北市大同區延平北路4段200號；公車部分，民眾可搭乘2、9、206、215、255、669、811及紅33號公車至「污水處理廠」站下車，步行3分鐘即可到達。

捷運部分，民眾可於捷運紅線「圓山站」2號出口出站，可搭215、9、811號公車至「污水處理廠」站下車；或於「圓山站」2號出口往延平北路方向步行，約15分鐘可抵達；公園附近設有YouBike站，民眾可多加利用。

民眾若自行開車或騎機車，公園設有24小時汽車收費停車場、機車免費停車格。1060128

(中央社)