新年穿新衣新帽 別忘保養品也要定期清

新年別忘了保養品要定期換，新光醫院皮膚科醫師唐豪悅說，很多人忽略保養品要換季，冬天還用抗油洗面乳，洗出乾裂肌；或保養品放到過期，皮膚愈用愈糟。

新光醫院醫學美容中心主任唐豪悅表示，保養品一般保存可到2、3年，但如果開封，約1年內要用完，如果用了過期品，油、水會分離，保養成分比例失準，防腐劑的效果也失效，可能滋生黴菌細菌。

唐豪悅說，如果皮膚狀況好的人，用了過期保養品可能沒事，但如果敏感肌或痘痘肌，可能引起嚴重過敏反應或讓痘痘更嚴重。曾收治一名40幾歲的熟女，用了過期保養品，結果臉嚴重過敏，起紅疹又超癢。

不只是保存期限，唐豪悅說，很多人也不知道保養品應該要「換季」，冬天應該用比較滋潤的產品，但有些人還在用夏天的保養品，皮膚就會過於乾、緊，甚至冬天洗臉還在用控油洗面乳，忽略冬季皮膚需要一些油份。

很多人感覺皮膚乾就會敷面膜，唐豪悅說，面膜也應該因應季節調整，冬天可以選用滋潤、保濕效果的面膜；夏天就可以用殺菌、抗痘、舒緩的面膜。

唐豪悅表示，冬季首重保濕、滋潤，除了使用乳液、乳霜，也可以加用精華液，或使用便宜又方便取得的凡士林，如果嘴唇、手腳容易乾裂，用一點凡士林保養最快。

如果年節熬夜打牌，作息不正常讓臉上冒痘，唐豪悅建議，可以使用一些有消炎成分的保養品，用在長痘的部分就好，幫助殺菌。1060128

(中央社)