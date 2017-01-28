第一次當背包客就上手 住青旅務必注意
－新春旅遊專題之一網路行動世代掀起旅遊革命，越來越多人出國不再跟團，而是拿起手機自己訂機票、飯店，打造自己專屬的行程，而價格低廉的青年旅館更是搶手。但價格相對可親的背後，也有許多眉角要注意。
1、務必列印住宿單：透過網路訂房後，一定要記得印出自己的訂房單，否則遇到超售床位的情況，就無法出示證明。好一點的青旅自知理虧，會協助安排新的住宿地，否則就只能眼巴巴看著別人住進你的房間。
2、直接聯繫青旅訂房：很多住宿網站都會向店家收取佣金，若語言溝通能力沒問題，建議不妨透過電話或其他通訊方式向青年旅館訂房。有些青旅則會直接把佣金回饋到客人身上，讓旅客省下一筆小開銷。
3、確定是否為男女混住：歐美國家多數青年旅館會將男、女生區隔開來，但東南亞的國家有的是男女混住，並且共用浴室，因此在住宿前必須先問清楚，免去與陌生異性共處一室的尷尬。
4、自備小物別忘記：小鎖頭，因為青年旅館的置物櫃不一定有提供；萬用插頭，以免規格不符；耳塞，如果你是很容易被吵醒的人，戴耳塞可以保證你的睡眠品質；沐浴乳旅行組，青旅不一定會提供。1060128
(中央社)
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