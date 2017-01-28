習近平的那些年 廈門曾厝垵的必吃海鮮
－新春旅遊專題之三中國大陸國家主席習近平曾在福建省任職17年多，更在32歲生日當天履新廈門市副市長，廈門也牽起了他和太太彭麗媛的姻緣。這個對習近平來說的「浪漫廈門」，其實有許多超好吃海鮮。
超大章魚腳：完全是現選現烤，章魚腳長度跟人的手臂一樣長，另外也可以選擇用炸的。在台灣的鹽酥雞攤點1份章魚腳，50元吃不到10口；廈門因為盛產海鮮，1隻章魚腳只要價人民幣15元（新台幣約70元），份量讓你啃到嘴痠。
烤生蠔加蒜泥：帶殼的生蠔灑上蔥花、紅蘿蔔丁，再塞滿整坨的蒜泥，接著放在烤網上火烤，伴隨嗶嗶剝剝聲音的是濃郁的蒜香。大約10分鐘後，即可端上給客人，且10顆大生蠔只要人民幣15元。
蝦扯蛋：光聽名字就很炫，是在烤鵪鶉蛋的過程中放進一整條小蝦子，再留一段蝦尾巴露出，方便民眾用手拿起來吃。不少招牌上都會寫這是「台灣超人氣創意小吃」，但台灣根本沒在賣，只是噱頭。
比手掌還大的烤螺肉：基本上作法與蒜泥烤生蠔差不多，只是因為整個螺殼與手掌一樣大，因此要先將螺肉剁成塊狀，再平鋪於螺殼中，接著隨個人口味塞入想要的香料與佐料再經火烤。1060128
(中央社)
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