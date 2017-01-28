到大陸玩 這些宰客陷阱千萬小心

－新春旅遊專題之四中國大陸「宰客」手法有些粗糙，有些卻「很文藝」。例如街頭人像素描價格可從人民幣30元變成100元；逛一趟北京胡同，四合院主人寫首詩佯稱是禮物，最後卻向遊客討取400元「筆墨費」。

大陸城鄉差距大，旅遊品質參差不齊，外出消費千萬得小心，別買了一肚子氣回家。遇到態度惡劣脅迫顧客購物的店家，消費者通常還能意識到要據理力爭，但有一些宰客（敲竹槓）手法卻以藝術為名，讓人不知如何應對。

在大陸的古蹟景區，一種常見的宰客手法就是自稱為古代名人後代，接著以遊客的姓名寫詩，表面上說是要送給客人的「見面禮」，隨後就將做好的詩詞謄寫到宣紙上，向人索價討「筆墨費」。

差點就被「宰」的小苗回憶，對方一開口說要價人民幣400元（新台幣約1860元）時，自己立刻拔腿狂奔，跑到一半對方追上來又說「不然算你200元就好」。小苗嚇得連計程車都不敢坐，深怕又被載往「黑店」，只好改搭地鐵回家。

另一種宰客方式就是街頭人像素描。這些畫家通常真能畫上幾筆，但怕客人嫌貴，通常標價都只標畫一次30元。等客人坐下後，畫家畫了幾筆後就改稱「速寫30元，素描則要100元」。

只是等素描完成後，畫家又會說要上膠，鉛粉才不會掉。一張畫光單面上膠價格就要60元，兩面就要120元，有時還會要客人買畫框裱褙。整個「套餐」算下來，少說都要400至500元。1060128

(中央社)