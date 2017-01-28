郵輪進駐香港 可帶你觀賞海底世界
－新春旅遊專題之五農曆新年想出外旅遊，可以考慮到香港參加豪華郵輪旅遊，它可以帶你觀賞海底世界。
香港啟德郵輪碼頭啟用3年多來，2016年11月首次有郵輪長期進駐，同時以香港及廣州南沙為聯合母港。
2016年11月12日，這艘名為「雲頂夢號」的豪華郵輪駛入啟德碼頭，成為碼頭啟用以來首艘全年以香港為母港的郵輪，也是本地首個郵輪品牌。
「雲頂夢號」是星夢郵輪公司旗下的一艘郵輪，而星夢郵輪與麗星郵輪公司同屬一個國際集團。
「雲頂夢號」在德國建造，據說是星夢郵輪旗下最大噸位的郵輪，排水量達到15萬1300噸。
「雲頂夢號」甲板高達18層，長335公尺，寬40公尺，可容納3400名旅客。船隻抵港後隔天即轉赴廣州南沙。
這艘郵輪航線覆蓋香港、南沙、越南峴港和下龍灣；郵輪提供3天2夜及6天5夜兩種旅程，分別由香港出發到公海再回港，以及由香港出發，經南沙、峴港、下龍灣，再回南沙和香港。
據報導，以2名成人於2016年12月出發到越南的6天5夜行程計算，入住最便宜的客房收費為港幣1萬4890元（新台幣約6萬825元），最貴的套房為2萬7590元（新台幣約11萬2705元）。
「雲頂夢號」有1600多間客房，超過7成附有露台，船上提供多種餐飲娛樂設施，除賭場、游泳池、戲院等，更設有5條成人及1條兒童滑水梯。
此外，郵輪配備2艘海底觀光潛水艇，可載乘客下潛至最深200公尺觀賞海洋世界。據公布，這項海底觀光每人每次收費港幣2萬3000元（新台幣約9萬3955元）。1060128
(中央社)
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