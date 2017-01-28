到香港旅遊 不能不上山下海

－新春旅遊專題之六香港著名景點有迪士尼樂園和海洋公園，但有人認為，香港令人印象難忘的地方是「上山下海」，因為這才是香港獨一無二之處，

所謂「上山」，是從山下搭乘纜車到海拔373公尺高的太平山頂俯瞰維多利亞兩岸景色；所謂「下海」，是搭乘渡輪橫渡維多利亞海港。

山頂纜車歷史悠久，自1888年營運至今已有128年歷史，既是本地最早運作的交通工具，也是亞洲首條纜索鐵路。

山頂纜車往來港島中環花園道和太平山頂之間，路軌全長1.4公里，坡度為4至27度，來往山下和山上總站的車程約8分鐘。

山頂纜車上山時，大部分時間處於爬坡中，旅客整個人會往後仰，感覺很特別，而兩旁大樓高聳聳的，就好像巨人般在你身旁。

到了山頂，旅客往下看，可以俯瞰維多利亞海港，以及港島和九龍的高樓大廈。此時的高樓大廈，卻變成火柴盒般細小，密密麻麻地排列著。

如此宏觀的視野，只有在太平山頂才可以感受到。

過去一些旅客遊覽完山頂後，下一個景點往往是「下海」，這就是前往附近的中環碼頭搭乘渡輪到九龍尖沙咀碼頭。

中環至尖沙咀航線的渡輪服務也相當悠久，可以追溯到1870年。當年一些蒸汽船從英格蘭引入香港，並以此提供不定期的渡輪服務。

1898年，這條航線由天星小輪有限公司經營至今。在港島和九龍之間沒有供汽車行駛的海底隧道前，港島和九龍之間都倚靠渡輪服務，其中往來中環和尖沙咀的服務至為重要。

1970年代後，香港3條海底隧道和香港地鐵先後通車，渡輪服務式微，多條航線停航，但中環和尖沙咀航線至今仍然通航，更是旅客飽覽維港海景的交通工具。

這條航線的中環碼頭原先很靠近山頂纜車總站，旅客離開總站後，可以徒步前往搭乘渡輪。不過，自2006年起，這個碼頭搬往更遠處，旅客徒步並不方便。

儘管如此，旅客想親身踏上香港獨有的渡輪，近距在維港乘風破浪及感受兩岸的景色，渡輪是不二之擇。1060128

(中央社)