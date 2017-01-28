烏來泡湯賞鷹 碧潭水舞迎新年

新北市新烏路交通更順暢後，烏來優質的溫泉資源，串連新店碧潭水舞秀已經啟動，水舞搭配多彩燈光和音樂，營造浪漫氛圍，遊客視覺及聽覺上有雙重享受，成為旅遊的新亮點。

新北市的溫泉資源非常豐富，以碳酸泉為主的烏來泉區，漫步悠遊烏來山林鳥語間，更是享受芬多精森林浴好所在。置身在暖心的溫泉中，享受身心靈全然放鬆的幸福感。

新春泡著溫泉、聽著南勢溪的溪水潺潺，享受與大自然天人合一的露天泡湯樂，是大台北後花園的最佳新春享受，家庭與情侶也可以選擇湯屋。

新烏路沿途的新店溪、南勢溪溪谷兩旁，有許多「隱藏版」修身養性的好去處，洗去一年的晦氣，以清新的磁場，迎接新年。

烏來溫泉區有吊橋風情的「烏來福德宮」及「烏來妙心寺」，民眾泡湯之餘順道上香祈福，可身心靈充滿電力。

烏來泡溫泉可順道享受泰雅溫泉美食料理，包含充滿泰雅風情的炙燒肋排、原鄉山芋頭混馬告肉末的竹筒飯、新鮮海鮮混搭蘋果甜桃的鑲水果中卷，同時品嚐美味、健康、養生的溫泉料理。

以藝術文創為定位的馥蘭朵烏來渡假酒店，則回歸初心，以現代人最缺乏的心靈療癒，推出反璞歸真的療癒系套裝行程，針對泡湯後需求，特別推出搭配奧地利名廚的義式美饌，帶給旅人在湖綠色的南勢溪畔裸湯，欣賞空中的鳳頭蒼鷹，不一樣的春節。

春節假期走進泰雅族人的日常生活，是體驗部落文化最直接的方式。「接待家庭」提供的，不是只是一張床和一頓早餐，而是與泰雅族人建立起如同家人般的情感與連結。

福山部落是南勢溪源頭，山水景色中可看到銀光閃閃的苦花魚啃食藻類，是美麗的水中螢火蟲。烏來泰雅部落族人，以「分享」為核心，希望每一名到烏來的遊客，從心認識台灣的原住民族，一起維護所擁有的自然生態資源。

烏來溫泉區距離大台北都會僅20至40分鐘車程，非常適合遠離塵囂，感受清新的空氣、純淨的泉水，讓一年打拚緊繃的神經放鬆，在泉霧氤氳的湯池中，享受大自然獨一無二的魅力。

烏來是新北市唯一的原住民族地區，擁有豐沛的自然資源及生態環境，更具有深厚的泰雅族歷史人文。規劃新店烏來一日遊，白天泡過湯、遊賞山林，傍晚下山可以前往新店碧潭欣賞水舞。

碧潭水舞秀是依開放水域所量身打造，有別於其他水舞的封閉式水池場地，碧潭水舞設計7個演出曲目，每個曲目都藉由不同的曲風和水型，傳遞不同的主題，賦予水舞更豐富的表情，使碧潭水舞的藝術呈現更完美。

碧潭水舞秀水型是由3個直徑10米圓形所組成，並運用全新3D噴頭打造出國際化水舞水型，水舞層次立體，光影炫麗，為碧潭觀光的新亮點。

水舞每晚6時至8時30分，每逢整點和半點都可欣賞不同曲目，每個曲目演出約5分鐘左右，每晚呈現2種曲目，是新春輕旅行好選擇。1060128

(中央社)