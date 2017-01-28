初一拜媽祖 蔡其昌：立委拜到變副院長

今天大年初一，立法院副院長蔡其昌到多家廟宇發紅包，上午來到梧棲浩天宮。他表示，大庄浩天宮媽祖很靈驗，越拜越旺，他從立法委員拜到變成副院長了。

蔡其昌在梧棲浩天宮現場發送2000多個幸福小紅包，台中市議員王立任、楊典忠也到場一起發送。

蔡其昌表示，「每年都會來到大庄浩天宮拜媽祖婆，越拜越旺，從立法委員拜到變成副院長了，媽祖婆很靈感很靈驗，大家過年來拜媽祖，讓未來一年都有好運氣，有好的發展！」

浩天宮主委陳起賀指出，「副院長蔡其昌每年都來拜，這幾年年年都高升，可能後屆的總統就是他！」語畢，現場響起如雷掌聲。

為領取幸福小紅包，許多民眾一早來廟門前排隊，搶得頭香的紀小姐早上9點30分來排隊，她說，每年都會來排隊，領了紅包就像領了福氣，去年有拿到蔡其昌的紅包，今年來排隊領取，明年也要繼續領取！

蔡其昌說，幸福小紅包今年邁入第5年，每年都會有許多鄉親前來索取，討吉祥、討喜氣，去年幸福小紅包供不應求，今年特地準備了2000多個，希望帶給民眾滿滿幸福。

今年，蔡其昌的「壹家幸福」小紅包為桃紅色，跳脫以往的大紅色，別具時尚感，「家」代表今年的生肖「雞」(台語)諧音，「幸福」兩字襯著金色的黃金雞蛋，雞蛋象徵著新生，封底有許多不同的房子，象徵著千門萬戶，表示不只一家幸福，是家家幸福。1060128

(中央社)