蔡其昌在浩天宮發紅包 人潮爆滿

立院副院長蔡其昌（左）發小紅包，由民眾紀小姐（右）搶到頭香。（陳淑娥攝）

立院副院長蔡其昌前往浩天宮拜媽祖。（陳淑娥攝）

立院副院長蔡其昌發小紅包，浩天宮人潮如織。（陳淑娥攝）

立院副院長蔡其昌發小紅包，民眾大排長龍。（陳淑娥攝）

「壹家幸福」！立院副院長蔡其昌初一早上前往浩天宮發放紅包，大批信徒及民眾將現場擠得水洩不通。蔡其昌表示，幸福小紅包今年邁入第5年，有忠實粉絲已經收集了5個款式，梧棲紀小姐一早排隊搶頭香，她開心地說，去年開始收集，明年還要再來排隊！

浩天宮一早就擠進大批信徒，蔡其昌大年初一笑臉迎人，他笑咪咪地說，自己每年都來大庄浩天宮拜媽祖婆，從立委拜到當副院長，愈拜愈旺，要大家也要虔誠參拜。浩天宮主委陳起賀表示，蔡其昌每年都來浩天宮拜媽祖，高升一直上去，可能下一屆總統就是他！蔡聽完後笑的十分開心。

蔡其昌還表示，今年已是第5年發放1元小紅包，有人已經收集5個款式了，今天現場也準備3000個紅包，預計1小時內才能發放完畢；議員楊典忠、王立任也在現場一起發放小紅包。

梧棲紀小姐早上8點半到廟裡拜拜，9點半排隊領紅包搶頭香。她說，去年開始收集蔡其昌一元紅包，拿到後感覺一年都會很有福氣，明年也還要再來排隊！

(中時)