費納對決 納達爾紀錄占優

費德勒與納達爾將在澳網決賽爭冠。（美聯社資料照）

費德勒與納達爾將在澳網決賽重演經典對決，比較兩人過去在職網巡迴賽與四大賽的對戰成績，除了溫布頓以外，都是納達爾占有優勢：

★總對戰成績：納達爾23勝11敗占優

★決賽對戰成績：納達爾14勝7敗占優

★四大賽對戰成績：納達爾9勝2敗占優

●澳網：納達爾3勝0敗

●法網：納達爾5勝0敗

●溫布頓：費德勒2勝1敗

●美網：無對戰紀錄

★四大賽決賽對戰成績：納達爾6勝2敗占優

(中時電子報)