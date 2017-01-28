玩槍玩出名堂 組隊赴美參與反恐演訓

一群生存遊戲玩家藉由對軍警戰術的興趣，組織「台灣軍警戰術研究發展協會」研究國際軍警執勤技術、戰術，去年甚至獲美方允許，得以參加美國國土安全部主導的反恐演訓。

恐怖主義、隨機殺人興起，國際軍警執勤技術、戰術研究發展快速，一群生存遊戲玩家、對軍警議題有興趣的民眾，組織「台灣軍警戰術研究發展協會」，期望協助軍警與國際接軌。

從事貿易業的台灣軍警戰術研究發展協會理事長吳維國受訪表示，協會是在前年成立，成員1/3是現退役軍警，其他則是對軍事有興趣或從事與國防相關產業的人士，成員結構多元，協會本身是平台，盼聚合對軍警議題有興趣的人做交流。

他指出，成立協會前，大家原是從玩生存遊戲起家，後來逐漸加入現實情境，跳脫出單純遊戲，到現在真正接觸實彈射擊，目前協會12位理監事，每人都有超過2000發的實彈射擊經驗，有人還受過戰傷醫療、長距離射擊等訓練。

吳維國說，協會目前持續接觸美方的射擊訓練與軍警退役人員，也有聘請外國教官，如在美國實彈教學界知名、參與德國H&K槍廠HK416步槍設計的前美軍三角洲部隊成員的拉利．維克斯（Larry Vickers) 也是教官之一。

在實彈射擊外，吳維國指出，協會也在去年首度出隊參加由美國國土安全部主導，在加州舊金山灣區舉辦的2016城市之盾(2016 URBAN SHIELD)反恐防災演訓，與美國各州參訓特警或軍方隊伍交流，吸取經驗，並藉由協會的現退役軍警人員與國內軍警連結。

吳維國表示，除了實地參與演訓外，協會內部也分成多個工作小組，針對不同領域進行研究，如長距離射擊小組，就是研究彈道學、火藥配比，負責各種狙擊技術資訊的更新，翻譯外國資訊或撰寫文章，透過臉書傳播出去，頗受現役軍警好評。

另外，針對震驚全台的文化國小與內湖的女童割喉案，協會也開始注重校安問題，吳維國說，去年透過新北市議會，與新北市四所國小合作，推展牧羊犬校安活動，透過互動遊戲，教導家長、志工、老師及學童遇到公共危險的自我防護概念，未來將持續推展該計畫。1060128

(中央社)