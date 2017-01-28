跟著麗莎卡斯柏 在台感受法式浪漫

今年農曆春節假期短，來不及出國，看展也是個選項。「麗莎和卡斯柏－我的小巴黎特展」規劃巴黎六大主題展區，讓觀眾不用遠赴法國，就可將一生不可錯過了浪漫景點收進眼底。

「麗莎和卡斯柏」是由法國巴黎的畫家夫妻檔安娜（Anne Gutman）及喬治（Georg Hallensleben）所共同創造出來的繪本角色。安娜負責創作故事、喬治繪圖設計。

「麗莎和卡斯柏」繪本展現不同於一般插畫的特殊筆觸，簡單的風格、鮮活的色彩以及溫馨的故事，不僅深受小朋友的喜愛，更觸動大朋友的內心。

特展中，觀眾可看到法國著名的地標「凱旋門」，鬼靈精怪的麗莎和卡斯柏化身威武的雕像迎接台灣的粉絲，在此區也能一窺繪本17年來創作的歷史軌跡。

穿越凱旋門後，映入眼簾的是羅浮宮知名地標玻璃金字塔，兩側掛滿了許多畫作，而麗莎和卡斯柏也偽裝成展示雕像，藏身其中。來到巴黎，當然不能錯過在塞納河畔享用午茶，跟著麗莎和卡斯柏，一起品嚐道地的法式甜點、香醇的咖啡；放慢腳步，享受閒適片刻。

除了麗莎和卡斯柏展覽外，首次以特展為主題的Pop-Up cafe就在小巴黎特展中。餐點以外帶形式為主，主打的特色餐點有「麗莎和卡斯柏-漂浮棉花糖咖啡」、「麗莎和卡斯柏-精緻鳳梨酥禮盒」等，各式各樣的療癒系餐點，為悠閒的假期加分。

「麗莎和卡斯柏－我的小巴黎特展」即日起至2017年3月19日在台北華山1914文創園區西1西2館展出，除夕1月27日休館。1060128

(中央社)