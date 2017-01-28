象人影星約翰赫特驚傳過世 享壽77歲
根據「每日郵報」（Daily Mail）、「獨立報」（The Independent）等英國媒體報導，影星約翰赫特（John Hurt）過世，享壽77歲。
約翰赫特從影生涯超過60載，參與演出多部叫好叫座的名片，包括「象人」（The Elephant Man）、「異形」（Alien）和「哈利波特」（Harry Potter）系列片。
他同時也參與演出「第一夫人的秘密」（Jackie）。這部描述美國前總統甘迺迪遺孀的傳記電影，獲本屆奧斯卡金像獎多項提名。
他曾罹患胰臟癌，但2015年10月他說醫師已成功治療癌症，還說他很「高興」恢復健康。
約翰赫特過世消息傳出後，影迷紛紛上網悼念。@poopyseed說，「約翰赫特是了不起的人，也是了不起的演員，這真是全球的一大損失。」
@IMAwlEarsTT說，「天啊...不要告訴我約翰赫特的死訊是真的！我父親有幸見到他本人，是真正出色的影星。」
@AdamRoyse則說，「可惡啊，我最喜歡的電影都有他身影：異形、地獄怪客、（哈利波特）神秘的魔法石、V怪客、星際歪傳、象人。安息吧。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060128
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。