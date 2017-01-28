象人影星約翰赫特驚傳過世 享壽77歲

我要評比

根據「每日郵報」（Daily Mail）、「獨立報」（The Independent）等英國媒體報導，影星約翰赫特（John Hurt）過世，享壽77歲。

約翰赫特從影生涯超過60載，參與演出多部叫好叫座的名片，包括「象人」（The Elephant Man）、「異形」（Alien）和「哈利波特」（Harry Potter）系列片。

他同時也參與演出「第一夫人的秘密」（Jackie）。這部描述美國前總統甘迺迪遺孀的傳記電影，獲本屆奧斯卡金像獎多項提名。

他曾罹患胰臟癌，但2015年10月他說醫師已成功治療癌症，還說他很「高興」恢復健康。

約翰赫特過世消息傳出後，影迷紛紛上網悼念。@poopyseed說，「約翰赫特是了不起的人，也是了不起的演員，這真是全球的一大損失。」

@IMAwlEarsTT說，「天啊...不要告訴我約翰赫特的死訊是真的！我父親有幸見到他本人，是真正出色的影星。」

@AdamRoyse則說，「可惡啊，我最喜歡的電影都有他身影：異形、地獄怪客、（哈利波特）神秘的魔法石、V怪客、星際歪傳、象人。安息吧。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060128

(中央社)