川普將媒體比作反對黨 嫌隙加深
美國總統川普首席策士巴農受訪時批評美國媒體是反對黨，應該「閉嘴」。川普今天也把媒體比作反對黨，還說媒體「絕對比反對黨能幹得多了」，徒增彼此嫌隙。
法新社報導，川普（Donald Trump）首席策士巴農（Steve Bannon）25日接受「紐約時報」（The New York Times）訪問時表示，美國媒體是反對黨，應該「閉嘴」。
川普接受「基督教廣播網」（Christian Broadcasting Network）採訪被問到巴農對媒體所作批評時，似乎也認同巴農的說法。
川普說：「媒體中很大一部分，不誠實、全然謊言和欺騙，當然使自己變成反對黨陣營。我認為他們絕對比反對黨能幹得多了。」他指的反對黨是民主黨。
他還說：「反對黨慘敗，媒體站在輸家反對黨那1邊。他們對我如此不公，很難相信我勝選。幸好我可大聲講，媒體羞羞臉。」
「有線電視新聞網」（CNN）報導，保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）和美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）都對巴農說法表達看法。
保護記者委員會執行長賽門（Joel Simon）告訴CNN：「巴農想要激怒媒體，因此任何回應可能正中下懷。但我還是要說，講這種話無損美國媒體作為，卻鼓舞世界各地的獨夫。俄羅斯的蒲亭（Vladimir Putin）、土耳其的艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）都靠排擠獨立媒體鞏固統治，我們不容許這種事在美國發生。」（譯者：中央社何宏儒）1060128
(中央社)
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