NBA》3巨頭崩壞 公牛慘輸熱火
公牛隊3名主力球員吉米巴特勒、韋德、隆多近來都跟球隊鬧彆扭，28日對戰韋德的老東家熱火，高層下令把3位主力全部罰作替補。結果在內訌不斷、士無鬥志的狀況下，東區第8的公牛隊以88-100遭到東區倒數第2的熱火痛宰。
日前重話批評隊友的吉米巴特勒與韋德此役都自打嘴巴，特別是吉米巴特勒表現荒腔走板，替補上場33分鐘，出手13次僅命中1球，只得3分3籃板，成為敗戰元凶。韋德17投6中表現亦不佳，隆多13分7助攻。挨罵的替補前鋒米洛提奇僅靠罰球攻下1分，顯然韋德與吉米巴特勒的憤怒喊話並沒有效果。
隆多賽前也在IG上回擊吉米巴特勒與韋德，暗指他們重視個人數據、不顧大局、爭功諉過，缺乏領袖氣質。一連串的內訌把公牛搞得烏煙瘴氣，隆多自己其實也難辭其咎，他與教練團老早就鬧不合。外界推測隆多在公牛的日子已經開始倒數了，3巨頭最快可能會在交易大限前解體。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。