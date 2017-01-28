NBA》3巨頭崩壞 公牛慘輸熱火

公牛隊吉米巴特勒28日開場被罰坐板凳。(美聯社)

公牛隊3名主力球員吉米巴特勒、韋德、隆多近來都跟球隊鬧彆扭，28日對戰韋德的老東家熱火，高層下令把3位主力全部罰作替補。結果在內訌不斷、士無鬥志的狀況下，東區第8的公牛隊以88-100遭到東區倒數第2的熱火痛宰。

日前重話批評隊友的吉米巴特勒與韋德此役都自打嘴巴，特別是吉米巴特勒表現荒腔走板，替補上場33分鐘，出手13次僅命中1球，只得3分3籃板，成為敗戰元凶。韋德17投6中表現亦不佳，隆多13分7助攻。挨罵的替補前鋒米洛提奇僅靠罰球攻下1分，顯然韋德與吉米巴特勒的憤怒喊話並沒有效果。

隆多賽前也在IG上回擊吉米巴特勒與韋德，暗指他們重視個人數據、不顧大局、爭功諉過，缺乏領袖氣質。一連串的內訌把公牛搞得烏煙瘴氣，隆多自己其實也難辭其咎，他與教練團老早就鬧不合。外界推測隆多在公牛的日子已經開始倒數了，3巨頭最快可能會在交易大限前解體。

(中時電子報)