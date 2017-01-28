初一走春 國1台南北上車速僅50公里

我要評比

今天是大年初一，天氣暖和，許多人家迫不及待走春，中山高及南二高上午10 時起陸續出現車潮，車流量雖稍大，但車速正常，僅中山高台南北上路段較塞，時速降至50公里。

可能是昨晚除夕守歲，今天開車走春的人家，較晚出門，中山高(國1)及南二高(國3)南投、雲林、嘉義、台南及高雄路段，上午10時起才陸續出現車潮。

轄管中山高雲林西螺至高雄路竹的國道四隊指出，中山高車流量雖較大，但車速正常，可維持時速90公里至 100公里以上。但至上午11時起台南北上路段湧現更大車潮。

國道四隊推測，台南路段有永康、大灣及仁德3個交流道，彼此距離沒有太遠，太多車子駛上中山高北上，才造成車速下降，時速僅達50公里。

轄管南二高南投竹山至高雄田寮的國道八隊表示，南二高自上午10時起出現車潮，車流量雖較大，但時速可達100公里以上。僅白河交流道往關子嶺方向回堵10多分鐘。

南二高沿涂多風景區，國道八隊推測下午車流量可能會更大，呼籲駕駛人注意行車安全。1060128

(中央社)