初一祈福領美金紅包 馬公廟宇人氣旺
金雞報喜，今天大年初一，澎湖一掃連日來低溫，陽光露臉，各家廟宇可見參拜信眾，不少產業先行開工，祈求新的一年事事順利。
澎湖地區一大早難得看見陽光，是近日難得的好天氣，馬公市觀音亭等廟宇都是祭拜民眾，同時過平安橋、欣賞大米包龜，都可看到人們走春禮佛祈福，澎湖境內各遊憩景點，亦可見戶外走春的人潮。
澎湖廟宇沒有搶頭香的習俗，馬公三官殿今年第9年發紅包，一大早開廟門，頓時湧入入了大批民眾，攜帶清香素果前往祈求平安外，主任委員吳正一致贈每人一個象徵「一元復始」內裝有美金1元的紅包，其他廟宇亦有致贈新台幣200元的紅包，讓信眾分享喜氣。
馬公觀音亭今天人潮擠滿了廟裡廟外，廟埕前2隻大米龜已製作完成陳列，吸引民眾的駐足觀賞一番。
今年黃曆上的開工和開市日要一直到農曆年初十和初十二這兩天，不少產業或商家選在今天大年初一的好日子，先行開工或開市。1060128
(中央社)
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