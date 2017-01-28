越舊越有價值 陸古鎮老洋房大發歷史財

－新春旅遊專題之七江南水鄉烏鎮，同時是中國大陸主辦「世界互聯網大會」的永久會址，並因此成為舉世知名的旅遊點。但如果烏鎮不夠有古味，而是一味追求開發，當初還會被選為會址嗎？

為了世界互聯網大會，每年大概有5天時間，烏鎮不賣票給觀光客，而且與會來賓及前來報導的媒體，吃住費用都由主辦方負擔。此外，還有眾多翻譯、引導人員、甚至免費的表演等。官方幾乎是採取「包下烏鎮」的做法，動用龐大的人力物力辦一場大會，值得嗎？

「當然值得，這個會等於是烏鎮的一張名片。」一名浙江官員說，不用打廣告，全世界都知道了烏鎮。此外，大陸官方也一直想要有一個自己主辦的世界級大會，拿下話語權。

1999年開始，烏鎮啟動保護開發。陝西日報曾報導，當時的西柵景區還很破爛，投資人民幣近10億元後，西柵景區在2007年開放。

「修舊如舊」正是難度所在。這個保護開發計畫包含了以建築聞名的同濟大學專家團隊，他們完成了烏鎮古鎮建築測繪、總體保護規畫、歷史街區規畫、重點古建築修復施工方案的設計等。

粉牆黛瓦的景觀，古舊而精緻，加上河道工程治理汙染並恢復生態，2014年烏鎮景區的門票收入就有4.78億元，年度接待遊客692.35萬人次。

從另一方面來說，烏鎮也不再是個便宜的地方了。東西柵景區的聯票是150元，景區裡有高檔的飯店，也有依傍運河的民宿，價錢都很「上檔次」。

中共總書記習近平曾任浙江省委書記，他不諱言自己對烏鎮古鎮風情的喜愛，因此在2014年宣布烏鎮成為世界互聯網大會的永久會址，讓現代網路科技為古鎮妝點。

同樣因為「古舊但不破舊」而顯出價值的，還有上海的老洋房。

這些洋房多在租借時期建造，動輒有近百年歷史，並附帶花園，在高樓林立的上海，很具獨特風情。

近年上海房價飆漲，屬於稀缺資源的老洋房更是瘋漲，到了一戶上億元的地步，平均每平方公尺約40到60萬元（約每坪新台幣621萬到932萬元），比最新最貴的別墅還貴。

2016年6至8月間，上海老洋房成交了50多棟，而根據每日經濟新聞報導，全上海產權清晰且可出售的老洋房約100棟，其餘大多數是中國大陸國家財產。

老洋房住起來不見得舒服，或至少得花一大筆開銷修繕，但設計師或屋主的故事以及歷史感是它最大的資產，有些買家用收藏的心態買老洋房。

報導指出，如果將全球所有資產一起衡量，在過去70年的時間裡，上海老洋房的增值是少數超越通膨、美國股市和黃金石油的資產之一。

不管是烏鎮的中式老房，還是舊上海租界的洋房，人們之所以喜歡漫步其間，正是為了那千金難買的歷史感。不必擁有房產本身，花錢買張門票，或是在老房區喝杯下午茶，都是美好體驗。1060128

(中央社)