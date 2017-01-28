血盟鄰邦至今封閉 陸民遊北韓感受複雜

－新春旅遊專題之八對多數世人來說，北韓是個封閉、專制、落後的國家。而與北韓一水相隔的中國大陸民眾，對北韓除了上述印象，更多了不少複雜的情緒，除了歷史原因，更彷彿看到了過去的自己。

今年42歲、在北京經商的老吳，對北韓的印象和一般大陸人差不多，除了「血盟之邦」，就是封閉、專制。2016年7月，他在邊城丹東搭上列車，跨過鴨綠江進入北韓，展開6天5夜的旅程。

在北韓首都平壤，外國旅客都會去參觀的金日成、金正日父子銅像、人民大學習堂、萬景台金日成出生地、「阿里郎」歌舞劇，以及遠離平壤的板門店、金剛山等地，老吳都看過了。而台灣人熟悉的韓國烤肉、蔘雞湯等韓式料理，老吳在平壤也都吃過了。

「很奇妙的體驗。」老吳說，北韓想讓觀光客看的「基本上都是樣板」，華麗的建築、整齊劃一的動作、甜美幸福的笑容。但這背後真的是這樣嗎？他很懷疑，「感覺就不是太真實」。

老吳表示，大家都說北韓就像40年前的中國大陸。但因自己2歲時文革就已結束，成長的時代正值改革開放，只能從家中長輩的回憶及網路上的圖片略知一二，所以很難比較。不過，世界上還有這樣統一安排觀光客行程的國家，「去看看也很難得」。

另一對年屆70的北京于姓老夫婦，到了北韓，就真的有截然不同的感受。

「時光倒流啊。」于老先生說，平壤街頭滿布的韓文標語，他雖然看不懂，但大概能猜出幾分。有趣的是，他把猜出來的意思和導遊的答案一對照，居然還能猜對差不多1/3。

這對老夫婦也去看了「阿里郎」歌舞劇。兩人不約而同地說，看上去的第一眼，就讓他們想起50、60年前大陸風行一時的歌舞劇「東方紅」。唯一的不同是，「東方紅」是在室內舞台演出，「阿里郎」則動用了整座體育場。

從樣板到街頭，于姓老夫婦感嘆地說，中國大陸要是沒有改革開放，今天大概也是北韓這模樣。但北韓單調卻寧靜的生活，偶爾也會讓大陸人懷念。

「老年人懷舊，年輕人好奇。」北京一名導遊小劉這麼說。

中國大陸老年人去北韓觀光，不少是想看看當地沒啥變化的樣子，進而投射出早年的大陸；年輕人則是想看看一個至今仍高度管制、歷史上與大陸有「血盟」關係的國家是什麼模樣，嘗鮮的成分居多。1060128

(中央社)